Трамп в Лас-Вегасе оценил потери в торговле с Китаем

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, сколько США потеряли в торговле с Китаем.

На форуме республиканцев в Лас-Вегасе Трамп заявил, что потери американской стороны, «вероятно», составили 500 млрд долларов.

Трамп считает, что сможет урегулировать ситуацию, так как у него «очень хорошие отношения с председателем Си», передает РИА «Новости».

Президент США надеется, что в конце концов ему удастся «поладить с Китаем».

Напомним, Трамп развязал торговую войну с Китаем.