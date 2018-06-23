Под Воронежем разбился легкомоторный самолет

В Воронежской области разбился легкомоторный самолет «Бекас», пилот погиб, сообщили в экстренных службах.

Крушение самолета Х-32 «Бекас» произошло в Петропавловском районе Воронежской области, погиб пилот, о других жертвах и пострадавших не сообщается, передает РИА «Новости».

Разрушений на земле нет. Подробности ЧП выясняются.

Напомним, в июне в Алтайском крае разбился легкомоторный самолет Як-52. Погиб чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов.