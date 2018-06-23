Иран дал прогноз по увеличению добычи нефти Россией

Рост добычи нефти странами ОПЕК+ в реальности составит менее 500 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Россия, по его словам, может увеличить добычу «менее чем на 300 тыс. баррелей в сутки», Саудовская Аравия «может чуть увеличить добычу», так как у Эр-Рияда имеются «свои ограничения», передает РИА «Новости».

«И еще Кувейт и ОАЭ», – заявил министр, добавив, что вряд ли в мире много «свободных производственных мощностей».

Зангане заверил, что решение ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению венской сделки не предполагает перераспределения квот стран на добычу нефти – в коммюнике ОПЕК «нет ни слова про точные цифры».

Он подчеркнул, что «никто не может пользоваться квотой на добычу другой страны», например, Венесуэлы и Катара. Увеличивать добычу можно, но не замещая «добычу другого».