Голливудский режиссер осужден за жестокое убийство украинки

Режиссер и сценарист Блейк Лейбел признан виновным в убийстве своей подруги, украинки Яны Касьян, сообщает The Hollywood Reporter.

Лейбела признали виновным, приговор будет вынесен позже, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Выступившие на суде патологоанатомы заявили, что он убивал подругу «медленно и мучительно».

На вынесении вердикта присутствовала мать девушки, которая и обратилась в полицию в 2016 году с заявлением о пропаже дочери. Изуродованное тело Касьян обнаружили в доме режиссера в Западном Голливуде. Оказалось, что из ее тела была выкачана вся кровь.

На момент смерти у Яны была трехмесячная дочь.