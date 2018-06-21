Президент Южной Кореи выступил в Госдуме

Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем урегулирования на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая в Госдуме.

«Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути к достижению мира на Корейском полуострове», – приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что КНДР предпринимает реальные меры для полной денуклеаризации, закрывая полигоны для ядерных испытаний и запуска ракет. По его словам, времена войны для Пхеньяна, Сеула и Вашингтона остались позади. «Мы идем по пути к миру и сотрудничеству», – приводит его слова РИА «Новости».

В четверг Мун Чжэ Ин прибыл с государственным визитом в Россию. Самолет южнокорейского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Экс-министр посольства Республики Корея в России Пак Бенг Хван ранее рассказал о значении предстоящей встречи лидеров России и Южной Кореи.