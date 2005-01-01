Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что «Россия всё равно станет первой в мире»?

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать. Подробности...

Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...

С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Пак Бёнг Хван

          Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

          Пак Бёнг Хван
          экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
          		 20 июня 2018, 17:50

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          Внимание всего мира, и Кореи в частности, приковано к проходящему в России празднику – чемпионату мира по футболу. Пользуясь таким случаем, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит Россию с государственным визитом с 21-го по 23 июня.

          Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия, соответственно, возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина.

          В 2008 году президенты двух стран уже договаривались вывести российско-корейские отношения на уровень стратегического партнерства. Однако мало кто может сказать, что отношения двух стран в самом деле развивались в соответствии с «политической риторикой».

          За последние 10 лет много раз обсуждался проект прокладки газопровода через территорию КНДР, но до его реализации дело так и не дошло. Кроме того, на фоне происходивших ракетно-ядерных провокаций со стороны северян было решено и вовсе отложить эти разговоры до лучших времен.

          Стоить добавить, что негативное влияние на отношения двух стран оказал конфликт между Россией и Западом на почве украинских событий. И хотя Южная Корея не участвовала в экономических санкциях в отношении России, под влиянием так называемого «косвенного бойкота» инвестировать в российскую экономику южнокорейским компаниям было непросто.

          Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

          Между тем, заручившись твердой поддержкой со стороны граждан, президент Мун Чжэ Ин определил «новый Nordpolitik», что предусматривает нормализацию межкорейских отношений и расширение сотрудничества с соседними странами на Севере, а это, в свою очередь, дарит надежду и на развитие отношений между Южной Кореей и Россией.

          Так, в частности, самая первая в Азии встреча Муна на высшем уровне проходила именно с президентом Путиным, а уже после – с лидерами Китая и Японии.

          Однако справедливости ради следует сказать, что, с тех пор как в феврале этого года благодаря участию КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане между Севером и Югом начался процесс установления мира на Корейском полуострове (был проведен межкорейский саммит, а также встреча лидеров КНДР и США), позиция России оставалась довольно безучастной.

          Тем не менее именно поддержка России, как и других стран-соседей, как никогда важна в дальнейшем процессе денуклеаризации Северной Кореи.

          В частности, сотрудничество Юга и Севера с Россией не только было бы экономически выгодным для нее, но также смогло бы внести вклад в установление мира на Корейском полуострове.

          Многие корейские СМИ с большим энтузиазмом смотрят в будущее и обсуждают возможность соединения транскорейских железных дорог с Транссибом, прокладки газопровода и линий электроснабжения через территорию КНДР.

          В частности, жители Южной Кореи с большой надеждой говорят о возможности в будущем путешествовать по Евразии на поезде, имея шанс отправиться по суше из Сеула в Россию и Европу. 

          Конечно, никто не питает иллюзий: понятно, что США не отменят экономические санкции в отношении КНДР до полного ядерного разоружения последней, восстановление трехсторонних экономических проектов может занять в лучшем случае пару лет.

          Однако подготовку к сотрудничеству разумно было бы начать заранее, чтобы приступить к созданию проекта непосредственно сразу после отмены санкций. Ведь известно, что потребуется еще и довольно длительный подготовительный процесс, включающий в себя совместные исследования и планирование проектов. Видимо, такой процесс не нарушает санкции в отношении КНДР. 

          Кроме того, ныне трехсторонние проекты обсуждаются только по двум каналам: Россия – Республика Корея и Россия – КНДР, а в будущем возможно, что три стороны посидят «за одним столом».

          Также Россия в качестве постоянного члена Совбеза ООН может проявить свои дипломатические способности для ускорения реализации трехсторонних проектов: вызвать досрочную отмену санкций или истолковывать требования резолюции ООН в пользу возобновления сотрудничества. В связи с чем России необходимо сыграть свою роль в давлении на Ким Чен Ына, который на прошедшем саммите в Сингапуре пообещал отказаться от ядерного оружия.

          Чем быстрее это произойдет, тем быстрее Корейский полуостров сможет встать на путь мира, в котором роль Российской Федерации будет ведущей, что должно поспособствовать и улучшению отношений между Россией и США.

          Нужно отметить, что наибольший интерес России в сотрудничестве с Республикой Корея – это развитие Дальневосточного региона и трехсторонних проектов Юга, Севера и России. С точки зрения Южной Кореи, это станет моментом для нового витка экономического развития и выхода на евразийский рынок.

          Что касается России, то Дальний Восток больше не может оставаться в статусе малоосвоенного региона, учитывая его геополитическое значение. В его развитии большую помощь могли бы оказать финансовый капитал и передовые технологии Южной Кореи наравне с рабочей силой из Северной Кореи. Трехсторонние проекты в сферах железных дорог, газа и электроснабжения станут катализатором такого развития.

          Кроме всего прочего, если такие проекты дадут видимый результат, они создадут условия для обеспечения мира на территории всей Северо-Восточной Азии.

          В сентябре 2017 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на 3-м Дальневосточном экономическом форуме во Владивостоке отмечал, что, хотя сейчас говорить об осуществлении трехсторонних совместных проектов между Югом, Севером и Россией еще трудно, Россия и Южная Корея должны уже сейчас начать сотрудничество в доступных для диалога областях, а в дальнейшем, когда отношения между Югом и Севером окончательно наладятся, можно будет перейти к прокладке газопровода через территорию КНДР.

          Предстоящая июньская встреча лидеров России и Республики Корея подтвердит стратегическое партнерство двух стран, опорой которого стал успех «новой северной политики». Барьеры в развитии российско-южнокорейских отношений, такие как ядерная проблема Северной Кореи, устраняются, и большинство граждан Южной Кореи выступают за мирное сосуществование с Севером.

          На данный момент Россия и Южная Корея должны активно использовать нынешние благоприятные обстоятельства для сотрудничества и поддерживать тесный контакт. В результате чего они займут ведущие роли в установлении мира и процветания в Северо-Восточной Азии.


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