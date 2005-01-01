Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Внимание всего мира, и Кореи в частности, приковано к проходящему в России празднику – чемпионату мира по футболу. Пользуясь таким случаем, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит Россию с государственным визитом с 21-го по 23 июня.

Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия, соответственно, возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина.

В 2008 году президенты двух стран уже договаривались вывести российско-корейские отношения на уровень стратегического партнерства. Однако мало кто может сказать, что отношения двух стран в самом деле развивались в соответствии с «политической риторикой».

За последние 10 лет много раз обсуждался проект прокладки газопровода через территорию КНДР, но до его реализации дело так и не дошло. Кроме того, на фоне происходивших ракетно-ядерных провокаций со стороны северян было решено и вовсе отложить эти разговоры до лучших времен.

Стоить добавить, что негативное влияние на отношения двух стран оказал конфликт между Россией и Западом на почве украинских событий. И хотя Южная Корея не участвовала в экономических санкциях в отношении России, под влиянием так называемого «косвенного бойкота» инвестировать в российскую экономику южнокорейским компаниям было непросто.

Между тем, заручившись твердой поддержкой со стороны граждан, президент Мун Чжэ Ин определил «новый Nordpolitik», что предусматривает нормализацию межкорейских отношений и расширение сотрудничества с соседними странами на Севере, а это, в свою очередь, дарит надежду и на развитие отношений между Южной Кореей и Россией.

Так, в частности, самая первая в Азии встреча Муна на высшем уровне проходила именно с президентом Путиным, а уже после – с лидерами Китая и Японии.

Однако справедливости ради следует сказать, что, с тех пор как в феврале этого года благодаря участию КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане между Севером и Югом начался процесс установления мира на Корейском полуострове (был проведен межкорейский саммит, а также встреча лидеров КНДР и США), позиция России оставалась довольно безучастной.

Тем не менее именно поддержка России, как и других стран-соседей, как никогда важна в дальнейшем процессе денуклеаризации Северной Кореи.

В частности, сотрудничество Юга и Севера с Россией не только было бы экономически выгодным для нее, но также смогло бы внести вклад в установление мира на Корейском полуострове.

Многие корейские СМИ с большим энтузиазмом смотрят в будущее и обсуждают возможность соединения транскорейских железных дорог с Транссибом, прокладки газопровода и линий электроснабжения через территорию КНДР.

В частности, жители Южной Кореи с большой надеждой говорят о возможности в будущем путешествовать по Евразии на поезде, имея шанс отправиться по суше из Сеула в Россию и Европу.

Конечно, никто не питает иллюзий: понятно, что США не отменят экономические санкции в отношении КНДР до полного ядерного разоружения последней, восстановление трехсторонних экономических проектов может занять в лучшем случае пару лет.

Однако подготовку к сотрудничеству разумно было бы начать заранее, чтобы приступить к созданию проекта непосредственно сразу после отмены санкций. Ведь известно, что потребуется еще и довольно длительный подготовительный процесс, включающий в себя совместные исследования и планирование проектов. Видимо, такой процесс не нарушает санкции в отношении КНДР.

Кроме того, ныне трехсторонние проекты обсуждаются только по двум каналам: Россия – Республика Корея и Россия – КНДР, а в будущем возможно, что три стороны посидят «за одним столом».

Также Россия в качестве постоянного члена Совбеза ООН может проявить свои дипломатические способности для ускорения реализации трехсторонних проектов: вызвать досрочную отмену санкций или истолковывать требования резолюции ООН в пользу возобновления сотрудничества. В связи с чем России необходимо сыграть свою роль в давлении на Ким Чен Ына, который на прошедшем саммите в Сингапуре пообещал отказаться от ядерного оружия.

Чем быстрее это произойдет, тем быстрее Корейский полуостров сможет встать на путь мира, в котором роль Российской Федерации будет ведущей, что должно поспособствовать и улучшению отношений между Россией и США.

Нужно отметить, что наибольший интерес России в сотрудничестве с Республикой Корея – это развитие Дальневосточного региона и трехсторонних проектов Юга, Севера и России. С точки зрения Южной Кореи, это станет моментом для нового витка экономического развития и выхода на евразийский рынок.

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Что касается России, то Дальний Восток больше не может оставаться в статусе малоосвоенного региона, учитывая его геополитическое значение. В его развитии большую помощь могли бы оказать финансовый капитал и передовые технологии Южной Кореи наравне с рабочей силой из Северной Кореи. Трехсторонние проекты в сферах железных дорог, газа и электроснабжения станут катализатором такого развития.

Кроме всего прочего, если такие проекты дадут видимый результат, они создадут условия для обеспечения мира на территории всей Северо-Восточной Азии.

В сентябре 2017 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на 3-м Дальневосточном экономическом форуме во Владивостоке отмечал, что, хотя сейчас говорить об осуществлении трехсторонних совместных проектов между Югом, Севером и Россией еще трудно, Россия и Южная Корея должны уже сейчас начать сотрудничество в доступных для диалога областях, а в дальнейшем, когда отношения между Югом и Севером окончательно наладятся, можно будет перейти к прокладке газопровода через территорию КНДР.

Предстоящая июньская встреча лидеров России и Республики Корея подтвердит стратегическое партнерство двух стран, опорой которого стал успех «новой северной политики». Барьеры в развитии российско-южнокорейских отношений, такие как ядерная проблема Северной Кореи, устраняются, и большинство граждан Южной Кореи выступают за мирное сосуществование с Севером.

На данный момент Россия и Южная Корея должны активно использовать нынешние благоприятные обстоятельства для сотрудничества и поддерживать тесный контакт. В результате чего они займут ведущие роли в установлении мира и процветания в Северо-Восточной Азии.