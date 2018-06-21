Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 21 копейку – до 63,9 рубля, курс евро опустился на 1 копейку и составил 73,72 рубля.

Стоимость нефти с утра опустилась до 74,06 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».