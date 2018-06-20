Монсон вознамерился сделать Россию великой

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший российское гражданство, признался, что любит Россию и собирается остаться жить здесь.

«Благодарен всем русским людям за то, что позволили мне стать частью вашей семьи. Я давно был русским в сердце, а теперь, наконец, официально стал русским, это важно для меня. Не хочу, чтобы меня ставили в один ряд с Сигалом и Джонсом-младшим. Я получил гражданство, потому что люблю Россию, хочу жить и развиваться здесь. Люди в России понимают это, поэтому я так быстро получил гражданство», – цитирует РИА «Новости» Монсона.

По его словам, он хочет сделать Россию настолько великой, насколько это возможно.

«В российском правительстве есть коррупция, в американском правительстве есть коррупция, она есть везде. И, конечно, я хочу бороться с ней. В России я буду делать вещи, которые умею лучше всего – я буду работать в спорте, буду заниматься социальными вопросами. В России я чувствую себя как дома, и я хочу сделать страну настолько великой, насколько возможно», – сказал Монсон.



«Думаю, лучший способ бороться с коррупцией – это не быть ее частью, работать с детьми, и подавать им правильный пример. Да, я стараюсь учить русский язык каждый день, с дочкой я говорю только на русском. Конечно, есть вещи, по которым я скучаю в США, ведь у меня там друзья, там моя семья, двое детей. Но я стараюсь регулярно их посещать», – добавил он.

Напомним, боец смешанного стиля (ММА) Джеффри Монсон в День России получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Монсон заявил о намерении стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а также сообщил об отказе от американского гражданства.