Цены на нефть изменились разнонаправленно на данных API

Мировые цены на нефть в среду утром не демонстрируют единой динамики, поскольку трейдеры отыгрывают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США и ожидают решения об увеличении добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+.

По состоянию на 08.51 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,41% – до 75,41 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,59%, составив 65,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 15 июня запасы нефти в США снизились на 3,016 млн баррелей. Аналитики при этом, напротив, ожидали роста показателя на 1,9 млн баррелей. Позднее в среду свои данные опубликует Минэнерго страны. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США, по данным министерства, за прошлую неделю снизились на 2,1 млн баррелей, или 0,5%, до 430,3 млн баррелей.