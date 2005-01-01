В кабмине объяснили высокие цены на бензин при дорогой нефти

Вице-премьер Дмитрий Козак объяснил, почему в России увеличились цены на бензин, несмотря на высокую стоимость нефти в мире.

«Это зависит от мировой конъюнктуры цен, выгодность, невыгодность (производства бензина в России – прим. ВЗГЛЯД), она всегда относительна», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью Козака телеканалу «Россия 1».

«Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно, всегда относительно, невыгодно», – пояснил он.

По словам Козака, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, а нефтеперерабатывающие заводы – цены на бензин. «Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет», – заверил вице-премьер.

При этом Козак отметил, что в России розничные цены на топливо – не самые высокие в мире, а «в такой же нефтяной стране Норвегии», продолжил зампред правительства, стоимость нефти в рублевом выражении в два раза выше, чем в России.

«В США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть», – добавил он.

Козак также сообщил, что правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.