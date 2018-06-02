Лукашенко назвал своего помощника настоящим бандитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его экс-помощник Сергей Ровнейко, задержанный за взятки, вел себя как «самый настоящий бандит».

«Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, (Ровнейко) как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что Ровнейко попал в поле зрения оперативных подразделений более полутора лет назад из-за декларации о доходах, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Белта».

«Когда изучение (декларации – прим. ВЗГЛЯД) шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить», – отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии имеет уполномоченных представителей по всем шести областям Белоруссии и Минску, которые называются помощниками-инспекторами. Они отвечают за развитие конкретных регионов.

Ранее сообщалось, что помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в 200 тыс. долларов.