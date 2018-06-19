Британский остров признал независимость ДНР

Остров Форвик, ранее заявивший о своей независимости от Великобритании, признал Донецкую народную республику.

«Мы, народ суверенного Государства Шетланд, поздравляем Вас в связи с Вашей смелой позицией. Мы признаем Вас суверенным государством и признаем Ваше право на самоопределение по международному закону», – говорится в декрете первого министра Форвика Стюарта Хилла, которую приводит «Царьград».

В декрете отмечается, что «народ острова счастлив и горд поддержать ДНР» любым возможным способом.

Форевик (Forewick Holm) – остров площадью 1 гектар в архипелаге Шетландские острова, принадлежащих Шотландии. В 2008 году «Суверенное государство Форвик» заявило об отделении от Великобритании. На тот момент гражданином Форвика являлся один человек – Стюарт Хилл.

ДНР и ЛНР являются непризнанными государствами, так как пока не получили признания со стороны хотя бы одного государства-члена ООН. Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание.