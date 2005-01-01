Медведев заявил о решимости работать с Кудриным

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным заявил, что рассчитывает на взаимодействие с этим ведомством и готов работать вместе над новыми национальными проектами.

«Традиционно правительство активно взаимодействует со Счетной палатой как с очень важным контрольно-надзорным органом. Так было с вашими предшественниками, надеюсь, что такой же режим работы сохранится и с вашим участием. Тем более что поводов для взаимодействия очень много», – сказал Медведев, передает ТАСС.

По его словам, это касается и работы в рамках реализации нацпроектов. «Национальные проекты в настоящий момент у нас основаны на так называемом новом майском указе, где определены национальные цели развития и определены проекты или приоритеты, которыми должны заниматься все, и прежде всего правительство», – подчеркнул он.

«Рассчитываю на то, что мы сможем и по этому направлению обеспечить нужный уровень взаимодействия, для того чтобы избежать каких-либо проблем. А если какие-либо сложности возникают, просто для того, чтобы найти наиболее оптимальный способ их преодоления», – заявил Медведев.

«Еще раз хотел бы выразить пожелание и решимость работать вместе со Счетной палатой в этом направлении», – добавил премьер.

На встрече с Медведевым в понедельник Кудрин доложил об отчете исполнения бюджета за прошлый год. «Сегодня хочу вам доложить о результатах проверки – отчет исполнения бюджета 2017 года. Он в рамках документов при подготовке очередного трехлетнего бюджета должен быть рассмотрен правительством. И сейчас, буквально в эти дни, мы разослали во все министерства результаты проверки, в том числе и соответствующие предписания», – сказал Кудрин.

По его словам, Счетная палата рассчитывает, что они будут рассмотрены до нового цикла проектирования бюджета, а предложения будут учтены. «Могу сказать, что 138 документов направлено по каждому министерству и ведомству в правительство. Мы хотели бы, чтобы до начала нового цикла проекта бюджета они были рассмотрены в установленном порядке – и те замечания, те предложения, которые выражены сотрудниками Счетной палаты, чтобы были учтены», – отметил Кудрин.

Он добавил, что такая работа позволит подготовить трехлетний бюджет на следующий период качественнее. «Должен сказать, что это в том числе включает те шаги, которые связаны с административными какими-то нарушениями. И в этой связи мы тоже будем реагировать. Но в результате, я думаю, это поможет подготовить очередной трехлетний бюджет более качественно», – сказал глава Счетной палаты.

«Давайте этим займемся, тем более что уже на следующей неделе состоится комиссия по бюджетным проектировкам. Вы отлично сами знаете бюджетный цикл, как он устроен. Надеюсь, что и Счетная палата действительно внесет свою лепту в то, чтобы мы смогли подготовить качественный бюджет на ближайшую трехлетку, ну и посмотрели на итоги работы за предыдущий период», – согласился Медведев.

Напомним, что Алексей Кудрин покинул правительство осенью 2011 года, после публичного конфликта с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Потом они помирились, но после этого бывший министр финансов семь лет не работал в структурах исполнительной власти. 10 мая «Единая Россия» предложила Алексею Кудрину возглавить Счетную палату.