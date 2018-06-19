Тренер сборной Туниса назвал ЧМ-2018 одним из лучших в истории

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул после матча группового этапа чемпионата мира против сборной Англии заявил, что ЧМ-2018 в России можно считать одним из лучших в истории.

«Я не почувствовал сегодня обилия мошкары, поскольку был увлечен игрой. Что касается качества поля, то оно великолепное. То же касается и общей организации, а также организации безопасности. Я, например, был на предыдущем чемпионате мира и думаю, что нынешний турнир можно считать одним из лучших в истории», – передает ТАСС слова Маалупа.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу англичан.