Эксперт: Жители Крайнего Севера должны уходить на пенсию раньше

Пенсионный возраст нужно повышать по экономическим соображениям. При этом жители Крайнего Севера должны уходить на пенсию раньше, чем жители средней полосы России, – заявил газете ВЗГЛЯД президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор, комментируя объявленный правительством проект пенсионной реформы.

«Может, при решении вопроса о выходе на пенсию стоит учитывать состояние здоровья человека. Это вопрос чрезвычайно сложный и он находится в стадии обсуждения. Есть разные точки зрения на этот счет, – сказал он. – В любом случае, пенсионный возраст нужно повышать. Но живущие на Крайнем Севере люди в принципе должны уходить на пенсию раньше, чем жители средней полосы России. Это безусловно».

Сам Шпектор признался, что уже давно достиг пенсионного возраста. «Мне 80 лет и я работаю, – сказал он. – Я считаю, что только благодаря работе я нахожусь не под травой, а на траве. Некоторые мои коллеги были значительно младше меня, они ушли на пенсию досрочно, как на Севере и положено. Они мне в свое время говорили: сумасшедший, ты работаешь, а мы отдыхаем, ягоды собираем, загораем и на рыбалку ходим. Но я вот до сих пор работаю, а те, кто мне так говорил, к сожалению, уже ушли из жизни».

Впрочем, Шпектор оговорился, что не считает свой рецепт долголетия подходящим для всех: поскольку кому-то работа продлевает жизнь, кому-то – наоборот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение пенсионного возраста не коснется двух категорий граждан. Во-первых, по-прежнему на досрочную пенсию могут рассчитывать россияне, которые работают на вредных производствах и в горячих цехах. Это, например, шахтеры, металлурги, железнодорожники. Таких в стране сегодня насчитывается 1,8 млн пенсионеров. Во-вторых, на досрочную пенсию могут рассчитывать многодетные, например женщины, родившие пять и более детей или родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет и так далее.

Для ряда категорий граждан, которые выходили на пенсию досрочно, при увеличении пенсионного возраста решено сохранить льготы. Так, для работающих на Крайнем Севере и в приравниваемых к нему местностях, пенсионный возраст повышается с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин. Аргументом в пользу этого решения стало повышение продолжительности жизни во многих северных регионах. Сейчас в России досрочные пенсии на этом основании получают 2,9 млн человек.