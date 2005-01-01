Главный английский волонтер: Я полюбил Россию!

Приехавший в Волгоград на матч сборной Англии и Туниса в рамках ЧМ-2018 капитан английской футбольной команды волонтеров Джонатан Виллердин признался, что успел полюбить Россию.

«Два года назад мы с друзьями задумали поездку на чемпионат мира в Россию, мы хотели посмотреть страну... Вот я здесь уже пять дней и могу сказать, что уже люблю Россию», – рассказал Виллердин ТАСС в перерыве товарищеской игры между ветеранами местного клуба «Ротор» и английскими волонтерами.

Виллердину 32 года, он преподает в Международной академии подготовки спортивных волонтеров в Лондоне. «Организация чемпионата мира мне очень понравилась. Много волонтеров, все очень дружелюбные, и вообще мы здесь чувствуем себя в полной безопасности», – отметил он.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.