Акинфеев оценил официальный мяч ЧМ-2018

Голкипер сборной Игорь Акинфеев оценил официальный мяч чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

«Знаю, что очень много было нареканий к этому мячу. В любом случае, мы ничего изменить не можем. Есть спонсор, который поставляет мячи на турниры. Здесь остается только не давать мячу залетать в ворота. С каждым годом технологии все лучше, и скоро, наверное, начнут забивать и с 50 метров. Мяч как мяч», – передает его слова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в понедельник главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что футболисты сборной выполнили всю работу, которую планировали, перед матчем чемпионата мира с командой Египта.