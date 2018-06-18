Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 63,23 рубля, курс евро снизился на 9 копеек – до 73,25 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,6% – до 73 долларов за баррель, передает РИА «Новости».