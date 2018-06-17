Главу МВД Британии обокрали преступники на мопеде

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид рассказал, как у него украли телефон преступники на мопеде.

«Это произошло мгновенно. Я выходил со станции Юстон и потянулся за телефоном, чтобы вызвать такси. Прежде чем я понял, что происходит, они исчезли. Они просто подъехали, схватили его и уехали», – сказал он в интервью газете The Sun.

Он отметил, что был зол и расстроен, но решил, что ему «повезло, что его не избили, как многих других жертв» уличных преступников.

Это случилось за несколько месяцев до назначения Джавида главой МВД. Так он попал в ужасающую статистику уличных преступлений, большей частью которых являются нападения с ножом и кражи с мопедов.

Джавид сообщил, что после этого случая стал беспокоиться за своих детей. «Наши улицы всегда должны быть в безопасности», – заявил он.

В апреле правительство Великобритании назначило нового главу министерства внутренних дел, им стал Саджид Джавид.