Новым главой МВД Британии назначен Саджид Джавид

Правительство Великобритании назначило нового главу министерства внутренних дел, им стал Саджид Джавид.

«Саджид Джавид становится министром внутренних дел», – заявила премьер Тереза Мэй, передает ТАСС.

На посту главы МВД Джавид сменил Эмбер Радд. В воскресенье она подала в отставку из-за того, что непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента по поводу наличия целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов.

С 14 июля 2016 года по 30 апреля Джавид занимал должность главы министерства по делам регионов и местного самоуправления, которое теперь занял бывший министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.