Стала известна сумма увеличения трансферта в ПФР в 2019 году

В 2019 году трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР) вырастет в результате изменения страховых тарифов на 502,6 млрд рублей, говорится в проекте закона, подготовленного Минфином России.

Из документа следует также, что в 2020 году трансферт в ПФР увеличится на 554,1 млрд рублей, передает ТАСС.

При этом будет уменьшен трансферт «на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков».

Изменение тарифов взносов на обязательное пенсионное страхование приведет к потере бюджетом ПФР свыше 615 млрд рублей в 2021 году, почти 660 млрд рублей в 2022 году, более 705 млрд рублей в 2023 году и свыше 760 млрд рублей в 2024 году.

При этом снижение страховых взносов до 22% сократит отчисления в ПФР в 2021 году на 0,95 трлн рублей, в 2022 году – на 1,016 трлн рублей, в 2023 году – на 1,086 трлн рублей.

Также в документе Минфина говорится, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18% будет с 2019 года приносить федеральному бюджету России дополнительные доходы в размере 620 млрд рублей.

Ранее стало известно, что правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. рублей в год.