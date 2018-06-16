Пассажирская «Газель» опрокинулась в Астраханской области

На трассе Махачкала – Астрахань опрокинулась пассажирская «Газель», пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС по Астраханской области.

ДТП произошло на границе Лиманского района области и Калмыкии. Машина опрокинулась на федеральной трассе Р – 215, передает ТАСС.

Пострадали 10 взрослых и два ребенка. Восемь человек остаются в больнице, некоторые находятся в реанимации.

В ГИБДД региона сообщили, что водитель перепутал дорогу, и при повороте автомобиль опрокинулся в кювет, когда зацепил пластмассовый отбойник, передает РИА «Новости».

«Один раз крутанулся и на колеса встал», – заявили в ГИБДД.