Стали известны подробности захоронения праха Хокинга

В пятницу состоится церемония захоронения праха ученого Стивена Хокинга в Вестминстерском аббатстве; после этого запись голоса физика-теоретика будет отправлена в космос в сторону ближайшей черной дыры 1A 0620-00.

Урну с пеплом Хокинга захоронят между могил двух других знаменитых ученых – Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cambridge News.

Дочь Хокинга Люси рассказала, что сигнал с голосом ученого «будет передан в сторону ближайшей черной дыры 1A 0620-00».

Слова физика будут сопровождаться музыкой, специально написанной композитором Вангелисом. Трансляцию композиции в космос планируют осуществить с помощью передатчика Европейского космического агентства в Испании.

Астрофизик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, личность Хокинга не менее знаковый для нашей эпохи образ, чем его научные достижения.