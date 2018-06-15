ЦБ отозвал лицензию у банка «Воронеж»

Банк России с 15 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Воронеж» (город Воронеж).

«Банк Воронеж» был расчетным центром нескольких платежных систем, но не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг, сообщает ЦБ.

В результате проведения банком «схемных» операций по замещению активов для сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В июне текущего года банком осуществлены сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе «Банка Воронеж» с рынка банковских услуг.

«Банк Воронеж» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 211-е место в банковской системе России.