Медведев обсудил с Сечиным стабилизацию цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным, в ходе которой стороны обсудили вопросы функционирования топливного рынка в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин, сообщила пресс-служба кабмина.

Медведев и Сечин также обсудили итоги деятельности Роснефти за 2017 год и крупные проекты компании, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее в четверг минфин сообщил, что кабмин договорился с нефтяниками о налоговом маневре.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что правительство нашло способ остановить рост цен на бензин.