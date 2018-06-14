Возраст досрочного выхода на пенсию врачей и педагогов собрались увеличить

Возраст выхода на пенсию для педагогов, врачей и творческих работников будет увеличен на восемь лет, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Для данной категории работников исходя из их общественной значимости институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: никакого ужесточения требований по специальному стажу не будет», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в будущем планируется изменить возраст выхода на пенсию для военных. «Такие проработки у нас есть с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений», – сказал он.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.