Трехсторонняя комиссия обсудит пенсионную реформу в субботу

Законопроект о повышении пенсионного возраста будет обсуждаться на встрече Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Отвечая на вопрос, когда этот законопроект будет внесен в Госдуму, Топилин сказал: «В ближайшие дни, в ближайшие сутки».

«Мы планируем организовать трехстороннюю комиссию, ведем сейчас переговоры с партнерами, и планируем провести Российскую трехстороннюю комиссию в субботу», – приводит его слова ТАСС.

В Российскую трехстороннюю комиссию входят представители профсоюзов, правительства и общероссийских объединений работодателей.

Ранее в четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. По его словам, повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.