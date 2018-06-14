Путин пообщается с иностранными коллегами после открытия ЧМ

На матче открытия чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» президент Владимир Путин пообещается со своими иностранными коллегами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы планируем также, что президент использует это мероприятие для продолжения весьма активного общения со своими коллегами из разных стран – как в кулуарах этого матча, так и, возможно, в Кремле продолжит неформальное общение с гостями из стран СНГ», – приводит его слова РИА «Новости».

В матче открытия ЧМ по футболу в четверг сыграют сборные России и Саудовской Аравии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.