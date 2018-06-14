Депутат ответил коллеге по поводу любви на ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что в России должно быть как можно больше историй любви, связанных с мундиалем.

«Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира, чем больше людей влюбятся из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом, спустя много лет, будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира. Дай бог, чтобы больше было таких историй любви, детей, смешанных союзов впоследствии, чтобы все потом вспоминали», – цитирует слова Дегтярева РИА «Новости».

Депутат призвал россиян продемонстрировать гостеприимство по отношению к гостям страны.

Дегтярев подчеркнул, что Россия ждет болельщиков из всех стран, всех цветов кожи, всех вероисповеданий, любого пола и любой ориентации.

«Все абсолютно граждане, которые любят футбол, приезжают в Россию, мы хотим окружить их любовью, заботой и показать гостеприимство», – добавил парламентарий.

Напомним, накануне глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018, поскольку это может привести к рождению детей в неполных семьях.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.