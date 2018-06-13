Прямая линия с Путиным в сети набрала более 14 млн просмотров

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в интернете суммарно набрала свыше 14,3 млн просмотров.

Лидером по просмотрам стала трансляция в соцсети «Одноклассники» – 9,196 млн просмотров. Во «ВКонтакте» прямую линию посмотрели 3,497 млн раз.

Прямую линию с президентом также транслировали на YouTube-каналах НТВ (1,023 млн просмотров), «Вести 24» (479 тыс. просмотров) и RT (143 тыс. просмотров).

Кроме того, большую популярность получило видео блогера Гусейна Гасанова, на котором он задает вопрос Путину. Только в Instagram ролик набрал 9,6 млн просмотров.

По данным компании Mediascope, около 5,8 млн россиян посмотрели программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» на ТВ, трансляцию которой вели Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и МИР.