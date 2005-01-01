Жителей Челябинска и Сочи поздравили лазерным шоу

«Молодежка ОНФ» в честь празднования Дня России устроила для жителей Сочи и Челябинска лазерное шоу.

В полночь 12 июня на одном из самых высоких зданий в Сочи и Челябинске загорелось слово «Россия», сообщают «Известия».

«Мы выбрали два города и решили устроить в них световое шоу с главным словом дня, оно же – главное слово для каждого жителя нашей страны», – объяснили в «Молодежке ОНФ».

Слово «Россия» горело с 00:00 до 05:00 по местному времени.