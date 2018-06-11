Движение по перекрытой жителями дороге из Грузии в Россию восстановлено

Автомобильное движение по грузинской дороге Мцхета–Степанцминда–Ларс полностью восстановлено.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

Трасса Мцхета – Степанцминда – Ларс (Военно-Грузинская дорога) является единственным маршрутом, связывающим Россию по суши с Грузией и Арменией.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг нападения на российских парапланеристов привела к тому, что в Грузии заблокировали дорогу Мцхета–Степанцминда–Ларс.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что четверо граждан Грузии задержаны министерством внутренних дел за нападение в Казбегском районе на российских парапланеристов Федора Челышева и Сергея Дементьева.