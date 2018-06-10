Путин принял участие в заседании лидеров стран ШОС

Глава российского государства Владимир Путин принимает участие в мероприятиях второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

День стартовал с торжественной церемонии встречи глав государств и совместного фотографирования, передает РИА «Новости».

После этого началось заседание совета глав стан ШОС в узком составе. Позднее оно продолжится в расширенном составе – в нем будут принимать участие также страны-наблюдатели и международные организации.

Во второй половине дня лидеры примут участие в церемонии подписания документов, которые определят вектор направления развития ШОС.

Напомним, поездка Путина в Китай совмещает в себе два формата – государственного визита в Пекин в пятницу и участия в саммите ШОС в Циндао в субботу и воскресенье.