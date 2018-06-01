В Тбилиси подростков приговорили за убийство сверстников

Суд Тбилиси приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство 16-летнего Левана Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства 16-летнего Давида Саралидзе.

Как передает Sputnik-Georgia, суд так и не смог установить, кто именно убил Саралидзе в ходе инцидента между подростками 1 декабря 2017 года.

Разборка между учениками 9-х и 11-х классов началась в школе №51, а позже переросла в поножовщину с участием несовершеннолетних из другой школы, которые пришли на помощь одному из девятиклассников.

Под давлением общественности, которая сомневается в объективном расследовании этого дела, накануне подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе.

Как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, в пятницу в Тбилиси на проспекте Руставели запланирован очередной митинг за справедливость. Инициатором выступает отец одного из убитых подростков – Заза Саралидзе.

Дело будет заново расследовано, уже не ГП, а сотрудниками МВД. Курировать будет министр Георгий Гахария, а премьер-министр Георгий Квирикашвили пообещал контроль и прозрачность. Он ночью вышел к демонстрантам, но те не стали его слушать и бросали в его сторону бутылки.

Такое поведение митинговавших, среди которых много сторонников партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», не нравится значительной части общества в стране. Также многие сообщают, что не выходят на акции именно из-за того, что рядом с Саралидзе находятся «националы».

В пятницу президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с Зазой Саралидзе в палатке на проспекте Руставели.