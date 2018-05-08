Нефть подешевела после заявлений Трампа о выходе из сделки с Ираном

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,5% на фоне выхода США из сделки с Ираном.

Нефть подешевела до 75,03 доллара за баррель по состоянию на 21.35 мск, передает ТАСС.

Стоимость нефти продолжает падать после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США выходят из ядерной сделки по Ирану.

Напомним, во вторник Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.