Литовская таможня начала досмотр посылок из Москвы в Калининград

На белорусско-литовской границе таможенники, нарушив Всемирную почтовую конвенцию, задержали транзитный груз, следовавший из Москвы в Калининград, рассказал директор группы компаний «Маер» Сергей Кобзев в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Почтовый груз был задержан в понедельник в пункте пропуска «Медининкай». «Это внутренние письма и посылки из России в Россию. Мы нигде не останавливаемся в Литве. На моей памяти это беспрецедентный случай, нарушающий Всемирную почтовую конвенцию, и уважение к частной жизни», – отметил Кобзев.

Он уточнил, что таможня потребовала проведения 100-процентного досмотра всех почтовых отправлений, объяснив свои действия поисками контрафакта.

Досмотр начался во вторник утром. «Литовцы ссылаются на собственное законодательство, а также на документы ЕС, якобы дающие им право на такие акции. В настоящий момент таможенники изучают содержимое посылок, отбирают там вещи с фирменными этикетками. По словам представителей таможенного поста товары, которые вызовут у них подозрения, будут отправлены на экспертизу», – сказал Кобзев.

Он предположил, что досмотр продлится сутки, а сколько времени займет экспертиза изъятых вещей, неясно.