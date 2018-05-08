Кремль прокомментировал внесение Медведева кандидатом в премьеры

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Дмитрий Песков не стал отвечать, рассматривал ли российский лидер Владимир Путин других кандидатов на пост премьер-министра, кроме Дмитрия Медведева.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос (о том, рассматривал ли Путин других кандидатов - прим. ВЗГЛЯД). Вы знаете, что это (выбор кандидата) – прерогатива главы государства, он этим правом воспользовался и выдвинул кандидатуру Дмитрия Анатольевича (Медведева)», – передает ТАСС слова Пескова.

Песков, отвечая на вопрос, правильно ли понимать, что сотрудники администрации президента до дня внесения не знали точно, что Путин собирается вносить кандидатуру Медведева, сказал: «Ну, кому было положено – тот знал, кому было не положено – тот не знал», передает РИА «Новости».



Также, отвечая на уточняющий вопрос, нет ли объяснений тому, что перед прошлым сроком Путин заранее заявлял, кого будет выдвигать в премьеры, а в этот раз он держал интригу до последнего, Песков ответил: «Да нет объяснения. Собственно кандидатура, она как раз выдвигается после вступления в должность избранного президента, что и произошло. Я не думаю, что здесь нужно искать какие-то подводные, так сказать, камни».

Кроме того, Песков назвал вопрос о должности и.о. министра энергетики Александра Новака в новом кабинете министров преждевременным.



«Подождите, еще никакого нет кабинета, нет назначений, нет распределений и так далее. Поэтому это пока преждевременные вопросы», – ответил и.о. пресс-секретаря президента на вопрос, рассматривается ли кандидатура Новака на должность министра энергетики или на какую-либо еще.

Он также не исключил назначений в новой администрации президента параллельно с назначениями в правительстве.



«Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее. Ну и где-то параллельно с этим уже нельзя исключать назначений в администрации», – сказал Песков.



Кроме того, он назвал риторическим вопрос о том, смогут ли «старые» лица в правительстве обеспечить прорыв, о котором говорил Владимир Путин, и заявил, что в правительстве работали и будут работать исключительно профессионалы с высокой квалификацией.



«Все-таки в правительстве и работали, и работают, и, конечно же, будут работать исключительно профессионалы с очень высокой квалификацией. И вы знаете оценку, которую президент дал работе предыдущего кабинета. Оценка достаточно позитивная, в том числе в плане выполнения этих параметров, которые были заданы предыдущими «майскими указами», и также знаете, что президент сказал, что большая заслуга в этих успехах принадлежит лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву», – ответил Песков на вопрос, смогут ли те же самые лица, которые работали в правительстве и до этого, обеспечить прорыв, о котором говорил Путин.



Он добавил, что задача, которую поставил президент перед новым правительством, «достаточно конкретна и прописана в указе», который был подписан Путиным и обнародован в понедельник.



«Мы еще не видели состава правительства... давайте подождем», – заключил Песков.