В Красноярском Дворце спорта произошел пожар

В Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошел пожар, который в данное время ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным спасателей, сигнал о возгорании поступил в 05.32 (01.32 мск). Площадь пожара составила 250 квадратных метров, возгоранию был присвоен третий ранг сложности, передает РИА «Новости».

В целях безопасности было полностью перекрыто движение через остров Отдыха, где расположен дворец.

В тушении пожара от МЧС России участвовали 83 человека, 30 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Замруководителя управления МЧС по региону Алексей Богданов заявил, что очаг возгорания находится в районе кровли.