Гендиректор оператора системы «Платон» купил у Ротенберга долю в компании

Гендиректор оператора системы «Платон» – «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) Антон Замков купил у совладельца компании Игоря Ротенберга 7,5% акций РТИТС, еще 19% компании у Ротенберга приобрел гендиректор основного акционера РТИТС – АО «Рт-Инвест» Андрей Шипелов.

«Генеральный директор РТИТС Антон Замков стал владельцем 7,5% в уставном капитале компании. Одним из факторов, обусловивших решение о продаже части акций компании, является программа по увеличению эффективности бизнеса путём повышения вовлеченности менеджмента, в том числе, с помощью опционных механизмов», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Сам Замков отметил, что для него это большой шаг, повышающий его мотивацию не только как руководителя, но и как партнера.

Кроме того, гендиректор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов приобрел 19% уставного капитала РТИТС. Доля самой компании «РТ-Инвест» осталась прежней – 50%, отметили в компании. Ротенберг, владевший ранее 50% РТИТС, сохранил долю в компании в 23,5%.

По словам Шипелова, что приобретение собственной доли в РТИТС связано с высоким потенциалом технологического развития компании. «Отечественные технологии, которые разработаны в рамках реализации проекта госсистемы «Платон», становятся основой для цифровой платформы «Интернета вещей». Они прошли успешное внедрение в транспортной телематике, в сфере контроля за перемещением отходов и обладают спросом в самых различных областях», – сказал он.

Один из акционеров РТИТС Игорь Ротенберг заявил, что сейчас компания реализует стратегический план развития. «Мы создали уникальные решения в области транспортной телематики, обладающие высоким экспортным потенциалом. В этом направлении у бизнеса есть огромные перспективы», – отметил предприниматель.

ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» – проектная компания, реализующая Концессионное соглашение с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) по созданию системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

«Платон» – государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн.

Система была введена на территории России с 15 ноября 2015 года. На данный момент тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр.