В Газпроме рассказали, от чего зависит решение о «Северном потоке – 3»

Глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания будет строить газопровод «Северный поток – 3» при наличии спроса на газ.

«Это, конечно, зависит от спроса на наш российский газ», – сказал Миллер, передает ТАСС. По его словам, Газпром будет продолжать масштабные проекты.

Миллер подчеркнул, что если спрос на газ будет расти «еще более высокими темпами», Газпром будет готов «удовлетворить этот спрос в полном объеме». «Мы можем нашим потребителям за рубежом поставить газа столько, сколько будет нужно», – отметил он.

Миллер также добавил, потенциал у компании есть.

В апреле зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что компания готова построить газопровод «Северный поток – 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.

Ранее стало известно, что депутаты из отраслевого комитета Европейского парламента поддержали распространение внутренних законов европейского рынка на входящие газопроводы, в том числе «Северный поток – 2».