На Украине рассказали о сексе депутатов в зале Верховной рады

Депутаты Верховной рады занимались сексом в зале парламента, рассказала скандально известная украинская журналистка Ярослава Коба.

В эфире канала «Обозреватель» Коба сказала, что ей известны такие случаи. «Мне депутаты говорили: «У меня было прямо в зале», – поделилась Коба, которая раньше входила в парламентский пул журналистов.

Она уточнила, что непристойностями в зале Верховной рады Украины занимались именно избранные народом депутаты. Коба, однако, не стала уточнять имена участников тех событий. «Не буду, потому что человек, возможно, будет смотреть наш эфир. Возможно, человек соврал, но мне говорил, что такое было», – сказала она.

В ноябре прошлого года Ярослава Коба сама оказалась в центре скандала после слов о том, что хочет заняться сексом не просто в здании Верховной рады, а сделать это на трибуне со спикером парламента. Она выразила надежду на то, что к моменту, когда ее фантазия сбудется, на этом высоком посту будет «молодой, сильный, сексуальный и умный депутат».