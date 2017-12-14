Умер бывший директор группы «Машина времени»

Бывший директор рок-групп «Машина времени» и «Воскресение», гитарист и композитор Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни.

О смерти Владимира Сапунова сообщил его брат Андрей. Запись об этом он разместил в Facebook.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал каналу Рен ТВ кончину Сапунова. «Замечательный был человек, замечательный профессионал. Человек мужественный очень», – сказал он.

По информации телеканала, Сапунов длительное время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Владимир Сапунов руководил «Машиной времени» с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора, однако, по собственным словам, сохранил дружеские отношения с артистами.

В апреле 2016 года Сапунов оказался в центре скандала. Сообщалось, что он покинет группу «Воскресение», в которой работал с момента ее основания в 1979 году (с 1993 года в качестве директора), из-за отказа ехать в «оккупированный Крым».