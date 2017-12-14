Велосипедист Саакашвили пообещал «покончить с феодалами» в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в Нидерландах, записал видеообращение с велосипедом, в котором пообещал грузинским гражданам покончить «с феодалами» в этой стране.

На видео он говорит, что вернется в Грузию и «покончит с феодалами», как это произошло, по его словам, в Аджарии в 2004 году (тогда свергли режим Аслана Абашидзе в Аджарии), передает «Интерфакс».

Саакашвили стоит с велосипедом на фоне канала. Видео, которое он опубликовал в своем Facebook, снято в Амстердаме.

В прошлое воскресенье сообщалось, что Саакашвили встретился в Амстердаме с представителями грузинской оппозиции.