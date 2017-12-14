Олигарх Порошенко заявил о нелюбви к деньгам

Украинский президент, олигарх Петр Порошенко заявил, что «не любит деньги» и готов отдать жизнь за народ Украины.

В интервью немецкому Focus Порошенко ответил на вопрос о том, трудно ли бороться с олигархами, когда и сам он является олигархом.

«Здесь у меня нет никаких сдерживаний»,– приводит «Украинская правда» ответ Порошенко.

По словам Порошенко, он уже продемонстрировал, что никто из олигархов «не может рассчитывать на привилегии». Также он сказал, что олигархи распространяют о нем «фейковые новости через СМИ».

Ему предложили дополнить предложение «Я люблю деньги, потому что...». Порошенко заявил, что «не любит денег».

Его также попросили дополнить предложение «Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя…». Порошенко ответил, что делает «все возможное в бизнесе и гораздо больше – как политик, так как от этого зависит судьба великого народа».

«Если необходимо, я отдам за него даже свою жизнь», – сказал Порошенко.