Кремль опроверг возможность отставок глав регионов в четверг

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос об ожидаемых в четверг решениях по кадровым перестановкам в регионах.

Отвечая на вопрос о том, прекратил ли президент заниматься региональной тематикой, пресс-секретарь российского лидера сказал: «Нет, он сегодня занимается региональной проблематикой. Я об этом рассказал – он сегодня встречается с (губернатором Новгородской области Андреем – прим. ВЗГЛЯД) Никитиным», передает РИА «Новости».

На уточняющий вопрос о том, не ожидается ли решений «в том смысле, в котором это было в предыдущие дни», Песков ответил: «Нет».

Он сообщил также, что Владимир Путин в четверг проведет совещание Совбеза.



«Сегодня же состоится заседание Совета безопасности, это оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сказал он.

«Много рутинных закрытых встреч также планируется, пообщается сегодня президент с губернатором Новгородской области Никитиным. Они поговорят о развитии этого субъекта», – сказал Песков.



По его словам, президент также в конце дня даст интервью китайским СМИ, которое выйдет в преддверии планируемого визита Путина в Китай 8-10 июня.

Кроме того, Путин примет участие в церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, передает ТАСС.