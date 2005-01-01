Названо число пострадавших от сильного ветра в 19 регионах России

Около 60 человек пострадали в результате сильного ветра в Москве и регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, один человек погиб, сообщили в экстренных службах.

«Погиб один человек, еще 57 пострадали, в их числе восемь детей. 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы», – сообщил источник ТАСС.

33 пострадавших получили амбулаторную медпомощь.

Всего от сильного ветра пострадали 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе Москва.



Источник в экстренных службах сообщил также, что около 110 деревьев повалены в разных районах столицы в результате сильного ветра.



«Сильным ветром повалены 108 деревьев», – передает РИА «Новости» слова источника.



В среду стало известно, что в Москве шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра.

Напомним, ранее в четверг в столичном метеобюро сообщили, что время действия предупреждения о сильном ветре в Москве продлено до 21.00 четверга.