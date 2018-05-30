Киев выставил на аукцион Boeing 737 российской авиакомпании

Украина выставила на аукцион пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал российской авиакомпании «Трансаэро», арестованный в августе 2017 года, сообщается в системе электронных торгов арестованным имуществом Украины.

«Самолет российской авиакомпании «Трансаэро» был арестован за долг в 625 тыс. долларов за обслуживание и стоянку в Международном аэропорту «Киев» им. Игоря Сикорского («Жуляны»)», – приводит ТАСС слова гендиректора госпредприятия Виктора Вишнева.

Он отметил, что это «очень выгодное предложение» и для иностранных, и для отечественных авиакомпаний. По его словам, так как самолет уже находится на Украине, не нужны будут даже транспортные расходы.

Аукцион назначен на 4 июня, стартовая цена лота – 35,9 млн гривен (около 1,4 млн доллара).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с разорившимися российскими авиакомпаниями. Напомним, за последнее время с рынка ушли «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа».