Суд арестовал взявшего в заложники соседей москвича

Преображенский суд Москвы санкционировал арест Александра Борового, захватившего своих соседей в заложники.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Боровому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля», – сказала судья, передает ТАСС.

Ранее взявший заложников в Москве мужчина рассказал СК о своих мотивах. Подозреваемого обвинили по статьям «Убийство» и «Захват заложников».

Напомним, 24 мая в доме №15 по улице Молостовых на востоке Москвы мужчина взял в заложники соседей. Один из заложников погиб.