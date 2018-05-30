Росавиация рассказала о нарушениях в «Саратовских авиалиниях»

Росавиация рассказала о нарушениях в авиакомпании «Саратовские авиалинии», чей сертификат эксплуатанта аннулируется.

«Проверки Росавиации, проведенные после катастрофы самолета Ан-148, выявили ряд существенных нарушений в организации летной работы АО «Саратовские авиалинии», – передает РИА «Новости» сообщение Росавиации.

Ведомство направило в авиакомпанию рекомендации, выполнение которых позволило бы снять ограничение срока действия сертификата эксплуатанта. На исправление всех недочетов «Саратовские авиалинии» получили 90 дней, за которые нарушения устранены не были.



Росавиация выяснила, что авиакомпания осуществляет планирование работы членов экипажа воздушных судов без учета нормирования рабочего времени, времени отдыха летного состава и контроля утомляемости, а члены экипажей преднамеренно не соблюдают режим рабочего времени и времени отдыха.



По заключению комиссии территориального управления Росавиации, АО «Саратовские авиалинии» не может безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки, добавляется в сообщении.



Тем временем Саратовская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний» в связи с прекращением полетов и предостерегла авиакомпанию от нарушения прав работников.



«Саратовской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров, которые ранее приобрели билеты на рейсы авиакомпании ОАО «Саратовские авиалинии», в связи с отменой перевозчиком всех авиарейсов. По телефонам 8 (8452) 41-79-59 и 8 (8452) 22-65-16 организована работа «горячей линии», – говорится в сообщении ведомства.



«Прокуратурой принимаются организационные меры по защите прав работников АО «Саратовские авиалинии». Саратовским транспортным прокурором генеральному директору общества объявлено предостережение», – заявили в Южной транспортной прокуратуре.



По ее информации, в центральном офисе авиакомпании в Саратове присутствуют работники Саратовской транспортной прокуратуры, а также министерства занятости, труда и миграции Саратовской области и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиаперевозчика с 31 мая.

Напомним, в среду компания «Саратовские авиалинии» объявила о приостановке всех полетов с 30 мая.