Росавиация аннулировала сертификат «Саратовских авиалиний»

Сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» аннулирован со среды, 30 мая, Минтранс работает над организацией вывоза пассажиров перевозчика.

«По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО «Саратовские авиалинии», в соответствии Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний, 30 мая 2018 года у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта», – говорится в сообщении Минтранса.

В Минтрансе добавили, что ряд российских авиакомпаний будут выполнять перевозки пассажиров «Саратовских авиалиний» до 13 июня.

«В целях недопущения возникновения кризисной ситуации Минтрансом дано поручение Росавиации о создании оперативного штаба. Сегодня уже организован вывоз всех пассажиров «Саратовских авиалиний» из Антальи. По состоянию на 09.00 все пассажиры вылетели без задержек в Самару. Фактически, маршрутная сетка «Саратовских авиалиний» состояла из 18 регулярных полетов», – говорится в сообщении Минтранса.

Всего российские авиакомпании до 13 июня перевезут около 8700 пассажиров «Саратовских авиалиний».

Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний - дублеров «Саратовских авиалиний» до 13 июня включительно, так как на этот период приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Это авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «ЮВТ Аэро», «РусЛайн», «НордСтар», «Северный Ветер», «Якутия», «Ямал», «РедВинг» и «Нордавиа».

Вместе с тем, «Аэрофлот» уже запросил у аэропорта Саратова слоты на выполнение двух дополнительных рейсов., заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.